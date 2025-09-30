Yeni Şafak
Legia Varşova-Samsunspor maçına Fransız hakem

12:1130/09/2025, Salı
Jeremie Pignard
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak.


Bir diğer Fransız Marc Bollengier ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

#Samsunspor
#Legia Varşova
#Konferans Ligi
