Lider Bodrum FK'ya ağır darbe: Ümraniye’ye boyun eğen Ege ekibi Süper Lig potasından düştü

Bodrum FK, son iki deplasman karşılaşmasında yaşadığı puan kayıpları ve disiplin sorunlarıyla dikkat çekiyor. Önce Boluspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Bodrum, Ümraniyespor karşısında da tek golle boyun eğdi. Daha endişe verici olan detay ise, Ege temsilcisinin bu iki deplasman müsabakasında da kırmızı kart görmesi. Boluspor maçında skor 0-0 iken Berşan'ın gördüğü kırmızı kart takımı 10 kişi bırakmıştı. Ümraniyespor deplasmanında ise daha maçın başında, 11. dakikada Musah Mohammed kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımının tüm planlarını altüst etti. Bu erken eksiklik, maçın gidişatını belirleyen temel faktörlerden biri oldu.