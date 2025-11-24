Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Lider Bodrum FK'ya ağır darbe: Ümraniye’ye boyun eğen Ege ekibi Süper Lig potasından düştü

Lider Bodrum FK'ya ağır darbe: Ümraniye’ye boyun eğen Ege ekibi Süper Lig potasından düştü

17:0624/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bodrum FK - Ümraniyespor
Bodrum FK - Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig’e milli aranın ardından lider olarak dönen Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olarak büyük bir yara aldı. Ligdeki 3. yenilgisini alan yeşil-beyazlılar, rakipleri Pendikspor ve Esenler Erokspor’un kazanmasıyla 27 puanda kalarak 3. sıraya geriledi ve Süper Lig potasının dışına çıktı. Üst üste ikinci deplasman maçında da kırmızı kart gören Ege temsilcisi, gol atmakta zorlandığı bu seriyi teknik direktör Burhan Eşer’in "toparlanacağız" sözleriyle atlatmaya çalışacak.

Bodrum FK, son iki deplasman karşılaşmasında yaşadığı puan kayıpları ve disiplin sorunlarıyla dikkat çekiyor. Önce Boluspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Bodrum, Ümraniyespor karşısında da tek golle boyun eğdi. Daha endişe verici olan detay ise, Ege temsilcisinin bu iki deplasman müsabakasında da kırmızı kart görmesi. Boluspor maçında skor 0-0 iken Berşan'ın gördüğü kırmızı kart takımı 10 kişi bırakmıştı. Ümraniyespor deplasmanında ise daha maçın başında, 11. dakikada Musah Mohammed kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımının tüm planlarını altüst etti. Bu erken eksiklik, maçın gidişatını belirleyen temel faktörlerden biri oldu.


Teknik direktör Eşer: "Taraftarı üzdük ama toparlanacağız"


Üst üste gelen deplasman mağlubiyetlerinin ardından Bodrum FK cephesinden açıklama geldi. Teknik direktör Burhan Eşer, taraftarı üzdüklerini belirterek, "Taraftarımızı üzdük ama toparlanacağız. Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık, olmadı" sözleriyle camiaya umut verdi. Eşer, ligdeki uzun maratonda bu tür düşüşlerin yaşanabileceğini, ancak takımın potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Ege ekibi, bu hafta sonu kendi evinde oynayacağı ve Süper Lig yolunda önemli rakiplerinden biri olan Çorum FK karşılaşmasında seri mağlubiyetlere son vermeyi hedefliyor.

#Bodrum FK
#Ümraniyespor
#Trendyol 1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kiralık konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul kiralık konut yapılacak ilçeler açıklandı mı?