Lider Bodrum FK'ya ağır darbe: Ümraniye’ye boyun eğen Ege ekibi Süper Lig potasından düştü

Trendyol 1. Lig’e milli aranın ardından lider olarak dönen Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olarak büyük bir yara aldı. Ligdeki 3. yenilgisini alan yeşil-beyazlılar, rakipleri Pendikspor ve Esenler Erokspor’un kazanmasıyla 27 puanda kalarak 3. sıraya geriledi ve Süper Lig potasının dışına çıktı. Üst üste ikinci deplasman maçında da kırmızı kart gören Ege temsilcisi, gol atmakta zorlandığı bu seriyi teknik direktör Burhan Eşer’in "toparlanacağız" sözleriyle atlatmaya çalışacak.
Bodrum FK, son iki deplasman karşılaşmasında yaşadığı puan kayıpları ve disiplin sorunlarıyla dikkat çekiyor. Önce Boluspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Bodrum, Ümraniyespor karşısında da tek golle boyun eğdi. Daha endişe verici olan detay ise, Ege temsilcisinin bu iki deplasman müsabakasında da kırmızı kart görmesi. Boluspor maçında skor 0-0 iken Berşan'ın gördüğü kırmızı kart takımı 10 kişi bırakmıştı. Ümraniyespor deplasmanında ise daha maçın başında, 11. dakikada Musah Mohammed kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımının tüm planlarını altüst etti. Bu erken eksiklik, maçın gidişatını belirleyen temel faktörlerden biri oldu.
Teknik direktör Eşer: "Taraftarı üzdük ama toparlanacağız"
Üst üste gelen deplasman mağlubiyetlerinin ardından Bodrum FK cephesinden açıklama geldi. Teknik direktör Burhan Eşer, taraftarı üzdüklerini belirterek, "Taraftarımızı üzdük ama toparlanacağız. Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık, olmadı" sözleriyle camiaya umut verdi. Eşer, ligdeki uzun maratonda bu tür düşüşlerin yaşanabileceğini, ancak takımın potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Ege ekibi, bu hafta sonu kendi evinde oynayacağı ve Süper Lig yolunda önemli rakiplerinden biri olan Çorum FK karşılaşmasında seri mağlubiyetlere son vermeyi hedefliyor.