Ligin en kötüsü Beşiktaş

Trabzon deplasmanından 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, dış sahada ligin en kötüsü durumunda. Sezonu Sivas’ta aldığı 3-0’lık yenilgiyle açan siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep’e de 3-2 kaybetmişti. Ligdeki 3. dış saha karşılaşmasına Trabzon’da çıkan Beşiktaş, yine umduğunu bulamadı ve sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Çıktığı 3 dış saha karşılaşmasında 10 gol yiyen ve 3 gol kaydeden Beşiktaş, dış sahada şu ana kadar hanesine puan yazdıramazken, ligin de bu anlamda en kötüsü oldu.

Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Dorukhan (kk), 42. dakikada Sosa, 64. dakikada Sörloth ve 88. dakikada Nwakaeme kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 79. dakikada Güven Yalçın kaydetti.Akyazı'da 'Şampiyon Trabzonspor' sesleri! pic.twitter.com/0BoG3z7E3v— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019 Kamil Ahmet Çörekçi bu sezon ilk kezTrabzonspor’un sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, Beşiktaş müsabakasıyla bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Sezon başından itibaren yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Kamil Ahmet, Beşiktaş karşısında mevkisi olan sağ bek yerine maça sağ kanatta başladı.Serkan Aslan'ın ilk heyecanıTrabzonspor'un alt yapısından yetişen genç oyuncularından Serkan Asan, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez A takımda 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu. Ayrıca bordo-mavili takımın kadrosunda Beşiktaş karşısında kendi alt yapısından yetişen 6 futbolcu yer aldı.Hüseyin 11'le geri döndüGetafe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında formasını mevkidaşı Gaston Campi’ye kaptıran Trabzonspor’un genç stoperi Hüseyin Türkmen, hafta içerisinde bordo-mavili kulüple 5 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Beşiktaş maçında yeniden 11’deki yerini aldı.Gol olur. #JoseSosa pic.twitter.com/YZiqUQcjlf— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019 Beşiktaş'ta 3 değşiklikBeşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ise ligde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına üç değişiklik yaparak sahaya çıktı. Cezalı Ljajic'in yanı sıra Douglas ile Diaby'i yedek kulübesine çeken Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Vida, Oğuzhan ve Boyd'a görev verdi.Şenol Güneş de maçı izlediBu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Medical Park Stadı'na gelerek Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti.Maç öncesi dostluk yemeğiKarşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Yönetim Kurulu'na yemek verildi. Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı yemekte iki kulüp yöneticileri de müsabaka öncesi birbirine başarılar diledi. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından Beşiktaş Kulübü’ne günün anısına çeşitli hediyeler verildi.Akyazı'da; Volkan Konak'ın 'Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum' şarkısı çalıyor.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019 Maça yoğun ilgiTrabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün önemli kısmını doldurarak zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.



14 gol yedi, 5 gol atabildiLigdeki 3 deplasman maçında puan alamayan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi’ne de deplasmandaki Slovan Bratislava mücadelesiyle başlamıştı.

Bu mücadeleden de 4-2’lik yenilgiyle ayrılan Kara Kartal, bu sezon çıktığı 4 resmi dış saha karşılaşmasında, kalesinde tam 14 gol yerken yalnızca 5 gol atabildi.



