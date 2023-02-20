Liverpool - Real Madrid ve Eintracht Frankfurt - Napoli maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Son şampiyon Real Madrid, Liverpool karşısında

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmaları geçen hafta başlarken Liverpool sahasında son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i ağırlayacak. Anfield Road'da oynanacak olan karşılaşma yarın saat 23:00'te başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Liverpool, A Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve grubunu Napoli'nin arkasında 2'nci sırada tamamladı. Real Madrid ise F Grubunu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve grubundan lider olarak çıktı. İki takımın arasında oynanan son 6 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, şüphesiz deplasmandan iyi bir sonuç çıkarmak isteyecek. Karşılaşma öncesinde iki takımında eksiklerine baktığımızda ise Liverpool'da Arthur Melo, Luis Diaz, İbrahima Konate ve Thiago Alcantara sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemezken, Real Madrid'te ise Ferland Mendy, Toni Kross ve Karim Benzema sakatlıklarından dolayı karşılaşmada görev almayacak.