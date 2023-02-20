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Spor

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçları devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmaları başlıyor. Devler Ligi Liverpool - Real Madrid ve Eintracht Frankfurt - Napoli maçlarıyla devam edecek.  Peki Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eintracht Frankfurt - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

14:19 . 20/02/2023 Pazartesi
DHA
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Oynanacak karşılaşmalarda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool sahasında İspanya La Liga ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Diğer bir karşılaşma ise Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt evinde İtalya Serie A ekibi Napoli'yi konuk edecek.


Liverpool - Real Madrid ve Eintracht Frankfurt - Napoli maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool - Real Madrid ve Eintracht Frankfurt - Napoli maçları oynanacak. 21 Şubat Salı günü oynanacak olan iki karşılaşma da TSİ 23:00'te başlayacak. Mücadeleler EXXEN'den yayınlanacak.

Son şampiyon Real Madrid, Liverpool karşısında
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmaları geçen hafta başlarken Liverpool sahasında son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i ağırlayacak. Anfield Road'da oynanacak olan karşılaşma yarın saat 23:00'te başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Liverpool, A Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve grubunu Napoli'nin arkasında 2'nci sırada tamamladı. Real Madrid ise F Grubunu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve grubundan lider olarak çıktı. İki takımın arasında oynanan son 6 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, şüphesiz deplasmandan iyi bir sonuç çıkarmak isteyecek. Karşılaşma öncesinde iki takımında eksiklerine baktığımızda ise Liverpool'da Arthur Melo, Luis Diaz, İbrahima Konate ve Thiago Alcantara sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemezken, Real Madrid'te ise Ferland Mendy, Toni Kross ve Karim Benzema sakatlıklarından dolayı karşılaşmada görev almayacak.

Napoli, evine avantajlı dönmek istiyor
Yarın oynanacak bir diğer karşılaşmada ise UEFA  Avrupa Ligi son şampiyonu Eintracht Frankfurt, Almanya'da Deutsche Bank Park Stadı'nda Napoli'yi ağırlayacak. TSİ 23:00'te başlayacak olan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Eintracht Frankfurt D Grubunu 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 2'nci sırada tamamlarken, Napoli ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 16 puan toplayarak A Grubu'ndan lider olarak çıkan Napoli, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda kazanıp evine avantajlı dönmek isteyecek. İki takımın da eksiklerine baktığımızda, Eintracht Frankfurt'ta Junior Dina Ebimbe sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemezken, konuk ekip Napoli'de ise Giacamo Raspadori'nin sakatlığı bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda bu hafta oynanacak olan diğer karşılaşmalar ve tarihleri ise şu şekilde:
22 ŞUBAT ÇARŞAMBA
23.00 Leipzig - Manchester City23.00 Inter - Porto

#Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
#Liverpool
28 dakika önce
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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçları devam ediyor
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