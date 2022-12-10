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Van Gaal bıraktığını açıkladı: Artık devam etmeyeceğim

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, Arjantin karşısında son maçına çıktığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Louis van Gaal Hollanda Milli Takımını bıraktı mı?
Van Gaal ve Weghorst'un maç sonrası yaşadığı üzüntü.

71 yaşındaki teknik adam Van Gaal, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e penaltı atışlarında 4-3 yenilerek turnuvaya veda etmelerinin ardından görevine devam etmeyeceğini kaydetti.

Ağustos 2021'de Hollanda'nın başına üçüncü kez geçen Van Gaal, Arjantin maçının ardından yaptığı açıklamada, "Artık devam etmeyeceğim. 20 maça çıktık ve hiçbirini kaybetmedik. İngiltere ile birlikte yenilmeyen tek takım bizdik. Bugün de yenildiğimizi düşünmüyorum. Sadece bir penaltı atışıydı" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Arjantin'in şampiyon olup olamayacağıyla ilgili soruya, "Umurumda değil. Artık izlemeyeceğim" yanıtını verdi.

Van Gaal yönetiminde 20 maça çıkan Hollanda, 14 galibiyet, 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 51 gol atan "Portakallar", kalesinde 17 gol gördü.

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