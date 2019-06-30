SÜPER LİG

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hollandalı kanat oyuncusu Narsingh'i gündemine aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Narsingh, her iki kanatta da görev alabiliyor.

Narsingh, her iki kanatta da görev alabiliyor.

Fotoğraf: MATTHEW CHILDS / Reuters

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren, bir yandan da takımın maaş ortalamasını düşürmeye çalışan Beşiktaş’a, Swensea City forması giyen 28 yaşındaki Luciano Narsingh önerildi.

Menajerlerin Beşiktaş’a getirmek için uğraştığı Hollandalı kanat oyuncusu için yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporunu bekliyor. Onay çıkması halinde Luciano Narsingh'e siyah-beyazlı formanın yolu açılacak.

Geride bıraktığımız sezon sadece iki maçta forma giyen Narsingh'in de Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

  • Yönetimin transferde belirlediği isimlerle ilgili resmi girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi. 8 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına kadar, 1-2 oyuncunun kadroya katılması bekleniyor.

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