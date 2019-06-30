Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren, bir yandan da takımın maaş ortalamasını düşürmeye çalışan Beşiktaş’a, Swensea City forması giyen 28 yaşındaki Luciano Narsingh önerildi.

Menajerlerin Beşiktaş’a getirmek için uğraştığı Hollandalı kanat oyuncusu için yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporunu bekliyor. Onay çıkması halinde Luciano Narsingh'e siyah-beyazlı formanın yolu açılacak.

Geride bıraktığımız sezon sadece iki maçta forma giyen Narsingh'in de Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.