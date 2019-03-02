SÜPER LİG

Maç başlamadan 2 kırmızı kart çıktı

Amedspor-Sakaryaspor maçı öncesinde çıkan kavgada iki takımdan birer futbolcu kırmızı kart gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç öncesi iki takım futbolcuları kavga etti.

Maç öncesi iki takım futbolcuları kavga etti.

Fotoğraf: Selim KAYA / DHA

TFF 2. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'in sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maça, karşılaşma öncesi yaşanan gerginlik damga vurdu.

Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Yaşananların ardından karşılaşmanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu, Amedspor'dan Muhlis'e ve Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na kırmızı kart çıkardı.

İki futbolcu da gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadelede forma giyemezken, yerlerine başka oyuncular ilk 11'de sahaya çıktı.

Gergin başlayan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

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