SÜPER LİG

Maç sonu Vodafone Park'ta ilginç an

Beşiktaş tribünleri Kayserispor maçı sonrası Adem Ljajic'ten üçlü çektirmesini istedi ancak taraftarın bu isteği gerçekleşmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ligdeki puanını 14'e yükseltti.

Beşiktaş ligdeki puanını 14'e yükseltti.

Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Vodafone Park'ta ilginç bir an yaşandı. Siyah-beyazlı tribünler adını haykırarak maç sonu Adem Ljajic'ten üçlü yapmasını istedi ancak Boşnak asıllı futbolcu bu talebe karşılık vermedi. Bunun üzerine taraftara üçlüyü Quaresma çektirdi.

Ljajic'in taraftarın isteğini anlayamadığı, kimse ortaya gitmeyince Quaresma'nın üçlüyü çektirdiği ifade edildi.

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