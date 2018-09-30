Maç sonu Vodafone Park'ta ilginç an

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Vodafone Park'ta ilginç bir an yaşandı. Siyah-beyazlı tribünler adını haykırarak maç sonu Adem Ljajic'ten üçlü yapmasını istedi ancak Boşnak asıllı futbolcu bu talebe karşılık vermedi. Bunun üzerine taraftara üçlüyü Quaresma çektirdi.

Ljajic'in taraftarın isteğini anlayamadığı, kimse ortaya gitmeyince Quaresma'nın üçlüyü çektirdiği ifade edildi.