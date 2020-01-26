Malatyalılar yara sarıyor başkan top peşinde

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili karara tepki gösterdi. Malatya ve Elazığ'ı etkileyen depremin ardından Yeni Malatya başkanı Adil Gevrek'in bu yönde bir açıklama yapması sosyal medyada tepki gördü.

İşte Adil Gevrek'in ertelenen maça dair yaptığı açıklamalar;

"Federasyondan bizi aradılar ve Trabzonspor’un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maçı ertelediler. Bu tür durumlarda ev sahibi takımın, mağdur olan tarafın talebi dikkate alınır. Ama bu kez öyle olmadı. Depremden dolayı ise o halde bütün lig maçlarını ertelemeliydiler"

"Biz maça hazırdık"

Gevrek, Karadeniz ekibinin kendi şartlarını düşünerek erteleme kararını ilettiğini de belirterek, şöyle devam etti;

"Trabzonspor kupada 120 dakika maç oynadı. Sakat ve cezalı olan oyuncuları var. Nwakaeme de bunlardan biriydi. Bence Trabzonspor kendi şartlarını düşünerek erteleme kararı iletti. Bizim oyuncularımız maça hazırdı. Ertelenince onlar da korktular."