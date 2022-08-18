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Sivasspor tur şansını zora soktu: İsveç'te Malmö avantajı kaptı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malmö-Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç özeti ve golleri izle
Malmölü futbolcuların sevinci.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaştı. Mücadele ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar;

4. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Birmancevic, topu ceza sahasının içerisine sürüp şutunu çekti, tp yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Birmancevic’in ceza sahası içerisine ortasında Zeidan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Thelin’in pasında toplu buluşan Zeidan ikinci kez kaleyi hedef alsa da top üsten az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Uğur’un ceza sahasına ortasında kale önünde James kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Chnistiansen’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 2-1

54. dakikada Gradel’in ceza sahası içerisindeki pasında Kerem’in dokunuşunda top kaleci Dalhin’de kaldı.

68. dakikada Malmö’nün kullandığı köşe atışında Thelin’in şutu defanstan döndü. Dönen topu Moisander ağlara gönderdi. 3-1

75. dakikada Yatabare’nin ceza sahası içerisindeki pasında N’jie’nin şutu az farkla dışarı çıktı.
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