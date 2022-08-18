Sivasspor tur şansını zora soktu: İsveç'te Malmö avantajı kaptı

Saffet Sancaklı'nın Süleyman Seba ile olan anısı: Beşiktaş'la liderken beni sonuncu takıma gönderdi

Beşiktaş'ın efsanevi başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün 8'inci yıl dönümünde eski futbolcu Saffet Sancaklı'nın rahmetli Seba'yla olan anısı tekrar gündeme geldi.