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Manchester City Liverpool maçının özeti ve golleri

Manchester City, Premier Lig şampiyonu Liverpool'u 4 golle yendi

İngiltere Premier Lig 32. hafta karşılaşmasında Manchester City, Liverpool'a karşı 4-0 galip geldi. Manchester City ile Liverpool arasında oynanan maçın gollerini ve özet görüntülerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Manchester City, sezonun şampiyonu Liverpool'u kendi evinde 4-0 mağlup etti.

Manchester City, sezonun şampiyonu Liverpool'u kendi evinde 4-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig 32. hafta karşılaşmasında Manchester City, Liverpool'a karşı 4-0 galip geldi.

İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, Etihad Stad'ında Manchester City'e konuk oldu.

Müsabakaya baskılı başlayan ev sahibi ekip Manchester City, 25. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, 35. ve 45. dakikalarda Rahim Sterling ve Phil Foden'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Manchester City'li oyuncuların gol sevinci.
Manchester City'li oyuncuların gol sevinci.

Konuk ekip Liverpool karşısında üstün oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettiren Manchester City, Alex Oxlade-Chamberlain'in 56. dakikada attığı golle maçı 4-0 kazandı.

Manchester City futbolcuları maça çıkarken Premier Lig şampiyonu Liverpool'u alkışladı.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 90 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla Manchester City 66 puana çıkarken, Liverpool 86 puanda kaldı.

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