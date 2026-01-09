Manchester City'den 75 milyon euroluk imza! Avrupa'da gündem olan transfer

Ganalı futbolcu kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Manchester City'ye katıldığım için çok gururluyum. Dünya çapında oyuncular, dünya çapında tesisler ve Pep Guardiola gibi gelmiş geçmiş en iyi menajerlerden birine sahip bir kulüp. Burada olmak gerçek bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.