Manchester City'den 75 milyon euroluk imza! Avrupa'da gündem olan transfer

İngiliz devi Manchester City, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Antoine Semenyo ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Ganalı futbolcu kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Manchester City'ye katıldığım için çok gururluyum. Dünya çapında oyuncular, dünya çapında tesisler ve Pep Guardiola gibi gelmiş geçmiş en iyi menajerlerden birine sahip bir kulüp. Burada olmak gerçek bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.
Manchester City, Ganalı oyuncu için 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.