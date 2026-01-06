Manchester City'nin iki vazgeçilmezi Galatasaray maçında yok: Pep'i üzen haber

28 Ocak Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City'e iki yıldızından kötü haber geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
28 Ocak Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele öncesi Manchester City'e iki as stoperi Ruben Dias ve Josko Gvardiol'den kötü haber geldi. Sakatlanan iki futbolcunun Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceği açıklandı.
Manchester City - Galatasaray karşılaşması 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te Etihad Stadyumu'nda oynanacak.