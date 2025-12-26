Guardiola uyarmıştı: Haaland kilosunu paylaştı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Noel tatili öncesinde futbolcularını kilo konusunda uyarmıştı. Takıma dönen Erling Haaland, ilk iş olarak tartıya çıktı.
Noel tatili öncesinde oyuncularına net bir mesaj veren Pep Guardiola, disiplin vurgusu yapmıştı.
İspanyol teknik adam, "Noel öncesi bütün oyuncularımın kilosu ölçüldü. 3 gün sonra geri dönecekler. Hepsinin kilolarını tekrar kontrol edeceğim. Kilo alanı maç kadrosuna almayacağım. Formda olsa bile" ifadelerini kullanmıştı.
Takıma geri dönen Erling Haaland ise Guardiola’nın uyarısını ciddiye alan ilk isimlerden oldu.
Norveçli golcü, tartıya çıktığı anı sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" notuyla paylaştı.
1.95 boyundaki 25 yaşındaki oyuncunun tartıda kilosunun 94.4 olduğu görüldü.