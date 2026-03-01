Manisa FK gözünü play-off'a dikti

Trendyol 1. Lig'de üst üste Bandırmaspor ve Bodrum FK (D) galibiyetleriyle 40 puana ulaşan ve play-off hattına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın 28. haftanın kapanış maçında evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak.