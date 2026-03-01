Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manisa FK gözünü play-off'a dikti

Manisa FK gözünü play-off'a dikti

15:231/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Manisa ekibi ligde 9. sırada yer alıyor.
Manisa ekibi ligde 9. sırada yer alıyor.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş, Çorum FK maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'de üst üste Bandırmaspor ve Bodrum FK (D) galibiyetleriyle 40 puana ulaşan ve play-off hattına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın 28. haftanın kapanış maçında evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak.


Manisa FK'da Mustafa Dalcı'nın istifa etmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu Ahmet Pektaş, 3'te 3 yapacaklarına inandığını söyledi. Rakipleri Çorum FK'nın play-off hattında olduğunu hatırlatan Pektaş, "Rakibimizle aramızda 7 puan fark var. Evimizde kazanıp farkı 4'e indirmek istiyoruz. Play-off hattına çok yakınız, çıkışımızı sürdürüp hedeflediğimiz yere gelmeyi amaçlıyoruz dedi.


Sezonun ilk yarısında Çorum'da oynanan maçı Manisa FK 3-1 kaybetmişti.






#1. Lig
#Manisa FK
#Çorum FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi tam isim açıklandı mı?