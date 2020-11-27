Maradona unutulmaz

Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla farklı kulvarlarda 9 şampiyonluk yaşayan, Arjantin Milli Takımı’yla 1986 Dünya Kupası’nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Maradona, 1981’de gittiği Boca Juniors’ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa’nın büyük kulüplerinden Barcelona’ya transfer oldu. 1982-1984 yıllarında İspanyol kulübü Barcelona’da tüm kulvarlarda 58 maça çıkan ve 38 kez fileleri havalandıran Maradona, 3 kez kupa sevinci yaşadı.
NAPOLİ’DE EFSANE OLDU
- 1984 yılında efsanesi olacağı İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olan Maradona, tüm kulvarlarda 259 maçta forma giydi ve 115 gol attı. Napoli, Maradona sayesinde ligdeki güçlü takımlarla mücadele edebilecek seviyeye ulaşırken, bu dönemde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra birer kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kulübün müzesindeki yerini aldı. Napoli’nin ardından Sevilla, Newell’s Old Boys ve son olarak da eski takımı Boca Juniors’ın formasını giyen Maradona, 1997 yılında aktif kariyerini noktaladı. Formasını giydiği takımlarda tüm kulvarlarda 588 maça çıkan Maradona, 312 gol kaydetti.
UNUTULMAYAN 1986 DÜNYA KUPASI
Maradona, Arjantin’in 1986’da müzesine götürdüğü FIFA Dünya Kupası’ndaki üstün performansıyla adını tüm dünyaya duyurdu. Turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere filelerine elle attığı golle tartışmaların hedefi olan yıldız oyuncu, aynı maçta topu 60 metre taşıyıp 5 kişiye çalım atarak fileleri havalandırdı. Bu gol, 2002’de FIFA tarafından yapılan oylamada “yüzyılın golü” seçildi. Maradonalı Arjantin, 1986 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya’yı 3-2 yenerek şampiyonluğa uzandı. Maradona, milli takım formasıyla 91 maça çıkarken, 34 gol attı.
SKANDALLAR EKSİK OLMADI
- Arjantin’in 1990 Dünya Kupası’nda finale yükselmesinde büyük pay sahibi Maradona’nın uyuşturucu sorunu, 1991’de kamuoyuna yansıdı. Aynı yıl uyuşturucu kullanmaktan 15 ay ceza alan ünlü futbolcu, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1994 Dünya Kupası’ndan ihraç edildi. Maradona bu bağımlılığı yüzünden 2004 ve 2007’de ciddi sağlık sorunları yaşadı. Futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın teknik direktörlük hayatı, aktif kariyerinin aksine pek de başarılı geçmedi. Tarihin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Arjantinli, kupalarla dolu bir kariyerden sonra teknik direktörlükte hayal kırıklığı yaşatan isimler arasında yer aldı.
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