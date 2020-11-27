Maradona unutulmaz

Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla farklı kulvarlarda 9 şampiyonluk yaşayan, Arjantin Milli Takımı’yla 1986 Dünya Kupası’nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Maradona, 1981’de gittiği Boca Juniors’ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa’nın büyük kulüplerinden Barcelona’ya transfer oldu. 1982-1984 yıllarında İspanyol kulübü Barcelona’da tüm kulvarlarda 58 maça çıkan ve 38 kez fileleri havalandıran Maradona, 3 kez kupa sevinci yaşadı.

Maradona gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor Maradona'nın ölümünün ardından ülkesindeki binlerce kişi efsane futbolcuyu son yolculuğuna uğurluyor.Gece saatlerinde cenaze merasimi için Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada, yerel saatle 06.00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.Binlerce kişi veda için toplantıBaşkanlık binasının önündeki Mayıs Meydanı'nda dün gece toplanan Maradona'nın sevenleri, futbolcuya son kez veda etmek için Casa Rosada'ya girmeye başladı.Yerel saatle 16.00'ya kadar sürecek ziyaret için binlerce kişilik kuyruk oluşmuş durumda.Zaman zaman ziyaretçilerle güvenlik güçleri arasında itişmeler yaşanıyor.Maradona'nın ölümünün ardından dün binlerce kişi sokağa dökülmüş ve gece boyunca futbolcuyu anmak için sloganlar atmıştı.Diego Armando Maradona hayatını kaybettiGaleri: Futbol en sevilen oğlunu kaybetti: Diego Armando Maradona

NAPOLİ’DE EFSANE OLDU

1984 yılında efsanesi olacağı İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olan Maradona, tüm kulvarlarda 259 maçta forma giydi ve 115 gol attı. Napoli, Maradona sayesinde ligdeki güçlü takımlarla mücadele edebilecek seviyeye ulaşırken, bu dönemde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra birer kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kulübün müzesindeki yerini aldı. Napoli’nin ardından Sevilla, Newell’s Old Boys ve son olarak da eski takımı Boca Juniors’ın formasını giyen Maradona, 1997 yılında aktif kariyerini noktaladı. Formasını giydiği takımlarda tüm kulvarlarda 588 maça çıkan Maradona, 312 gol kaydetti.

UNUTULMAYAN 1986 DÜNYA KUPASI

Maradona, Arjantin’in 1986’da müzesine götürdüğü FIFA Dünya Kupası’ndaki üstün performansıyla adını tüm dünyaya duyurdu. Turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere filelerine elle attığı golle tartışmaların hedefi olan yıldız oyuncu, aynı maçta topu 60 metre taşıyıp 5 kişiye çalım atarak fileleri havalandırdı. Bu gol, 2002’de FIFA tarafından yapılan oylamada “yüzyılın golü” seçildi. Maradonalı Arjantin, 1986 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya’yı 3-2 yenerek şampiyonluğa uzandı. Maradona, milli takım formasıyla 91 maça çıkarken, 34 gol attı.

Süper Lig ekibinden Maradona paylaşımı: Futbola katkılarını asla unutmayacağız Hes Kablo Kayserispor kulübü, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabı üzerinden Diego Armando Maradona için paylaşım yaptı.Sarı-kırmızılı kulüpten Maradona’nın Dünya Kupası’nı kaldırdığı bir fotoğrafı paylaşıldı ve "Seni ve futbola katkılarını asla unutmayacağız" denildi.Kalp krizi sonrasında 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesinin ismi bir dönem Hes Kablo Kayserispor Kulübü Teknik Direktörlüğü için anılmıştı.👑 #Maradona 🙏 Seni ve futbola katkılarını asla unutmayacağız. pic.twitter.com/yMPMHQGZo6— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) November 25, 2020 Video: Diego Maradona'nın ölmeden önceki görüntüleri futbolseverleri bir kez daha üzdüDiego Armando Maradona hayatını kaybettiMaradona'nın ölüm nedeni belli oldu: İşte otopsi raporuGaleri: Futbol en sevilen oğlunu kaybetti: Diego Armando Maradona

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