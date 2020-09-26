Bu sezon Galatasaray’da gösterdiği başarılı performansla birçok kulübün ilgisini üzerine çeken Marcao’nun her geçen gün fiyatı artıyor. Sarı-kırmızılı takım, son olarak Hajduk Split karşılaşmasında güzel oyununu bir asistle süsleyen Brezilyalı futbolcu için belirlediği bonservis bedelini yükseltti.

Geçtiğimiz hafta 3 milyon Euro’su bonuslar olmak üzere 18 milyon Euro’ya oyuncuyu satmaya razı olan Galatasaray yönetimi, teknik heyet ile yaptığı görüşmenin ardından fiyatı arttırdı. Sarı-kırmızılı yönetim Brezilyalı oyuncunun fiyatını 25 milyon Euro’ya çıkarttı. Marcao ile ilgilenen kulüpler, İngiltere’den Newcastle United, İtalya’dan Roma, Fransa’dan ise Lyon. Marcao’nun fiyatını yükselten Galatasaray, oyuncunun satışıyla Türkiye rekoru kırmayı planlıyor.

Eğer Marcao 25 milyon Euro ya da üzerinde bir rakama satılırsa Galatasaray, Türkiye rekoru kırmış olacak. Şu an Türkiye sınırları içerisinde en yüksek fiyata satılan oyuncu 22,5 milyon Euro ile Cenk Tosun. Cenk, 2018 yılında Beşiktaş’tan Everton’a 22,5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Marcao’nun öncelikli hedefi ise Brezilya Milli Takımı’na girmek. Brezilyalı yetkililerin Marcao’yu yakından takip ettiği ve iyi performansını devam ettirmesi halinde aday kadroya alabileceği öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncunun da hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştığı gelen haberler arasında yer alıyor.