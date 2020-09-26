SÜPER LİG

Marcao 25 milyon euro

Galatasaray, Avrupa’dan birçok talibi bulunan Marcao’nun transferinden beklediği bonservis bedelini yükseltti. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncuyu 25 milyon Euro’nun altında bir rakama bırakmayacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Marcao

Marcao

Bu sezon Galatasaray’da gösterdiği başarılı performansla birçok kulübün ilgisini üzerine çeken Marcao’nun her geçen gün fiyatı artıyor. Sarı-kırmızılı takım, son olarak Hajduk Split karşılaşmasında güzel oyununu bir asistle süsleyen Brezilyalı futbolcu için belirlediği bonservis bedelini yükseltti.

Geçtiğimiz hafta 3 milyon Euro’su bonuslar olmak üzere 18 milyon Euro’ya oyuncuyu satmaya razı olan Galatasaray yönetimi, teknik heyet ile yaptığı görüşmenin ardından fiyatı arttırdı. Sarı-kırmızılı yönetim Brezilyalı oyuncunun fiyatını 25 milyon Euro’ya çıkarttı. Marcao ile ilgilenen kulüpler, İngiltere’den Newcastle United, İtalya’dan Roma, Fransa’dan ise Lyon. Marcao’nun fiyatını yükselten Galatasaray, oyuncunun satışıyla Türkiye rekoru kırmayı planlıyor.

Eğer Marcao 25 milyon Euro ya da üzerinde bir rakama satılırsa Galatasaray, Türkiye rekoru kırmış olacak. Şu an Türkiye sınırları içerisinde en yüksek fiyata satılan oyuncu 22,5 milyon Euro ile Cenk Tosun. Cenk, 2018 yılında Beşiktaş’tan Everton’a 22,5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Marcao’nun öncelikli hedefi ise Brezilya Milli Takımı’na girmek. Brezilyalı yetkililerin Marcao’yu yakından takip ettiği ve iyi performansını devam ettirmesi halinde aday kadroya alabileceği öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncunun da hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Belhanda kilidi açtı Galatasaray Avrupa Ligi'nde turladı
Belhanda kilidi açtı Galatasaray Avrupa Ligi'nde turladı

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu maçında Galatasaray, kendi sahasında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 77'nci dakikada Younes Belhanda ve 86'ncı dakikada Ryan Babel kaydetti.Maçtan dakikalar;7’nci dakikada Gyurcso’nun kullandığı serbest vuruşta Juric’in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.21’inci dakikada Gyurcso’nun sol kanattan içeri kestiği ortada Linnes’ten seken topa Jradi röveşata vuruşu yaptı, top dışarı çıktı.26’ncı dakikada Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda Marcao’nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.36’ncı dakikada Ömer Bayram ile hızlı çıkan Galatasaray’da bu oyuncunun pasıyla savunma arkasına sarkan Babel, topu düzgün kontrol edemedi ve kaleci Posavec topa sahip oldu.41’inci dakikada Linnes’in sağ kanattan içeri kestiği ortada Diagne’nin yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.52’nci dakikada hızlı çıkan Galatasaray’da Diagne pasını sağ kanattaki Linnes’e aktardı. Linnes’in içeri çevirdiği topu Ömer Bayram, Diagne’nin önüne bıraktı. Diagne’nin ceza sahası içerisinde yaptığı ilk vuruş savunmadan dönerken, ikinci vuruş ise üstten auta gitti.53’üncü dakikada Feghouli’nin sağ kanattan içeri çevirdiği ortada Babel müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu dışarı yolladı.55’inci dakikada Diamantakos savunma arkasına hareketlendi ve ceza sahasında topla buluştu. Diamantakos’un içeri çevirdiği ortada Caktas kötü bir vuruş yaparak kaleyi bulamadı.58’inci dakikada Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda seken topa ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan Feghouli, topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem, altıpas içinde bulunan Diagne için ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.75’inci dakikada Belhanda’nın ceza sahası içinde havalandırdığı topa röveşata vuruş yapan Diagne’nin şutunu kaleci Posavec son anda kornere çeldi.77’nci dakikada Emre Taşdemir’in sol kanattan içeri yerden kestiği ortaya Belhanda’nın yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.86'ncı dakikada Marcao sol kanattan ceza sahası içerisine sokuldu ve altıpasta bulunan Babel'e yerden sert bir top kesti. Babel topu boş kaleye yuvarladı: 2-0.Fatih Terim, Avrupa arenasında Galatasaray&#39;ın başında çıktığı 10 ön eleme turu maçını da kazandı ve toplam 28 gol sevinci yaşadı. (Opta) pic.twitter.com/D97jTQ3Mqj&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2020 Galatasaray’dan üst üste 4. galibiyetGalatasaray bu sezon Süper Lig’de 2, Avrupa’da 2 olmak üzere çıktığı 4 resmi maçtan da galip ayrıldı. Sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, bu istatistiğini Hajduk Split karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Hırvat ekibi mağlup ederek bu sezonki 4. resmi karşılaşmasından da zaferle çıktı. Cimbom, Süper Lig’de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i, Avrupa’da Neftçi Bakü’yü mağlup etmişti. Galatasaray oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.Ryan Babel bu sezonki ilk golünü attıGalatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, bu sezonki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split karşısında kaydetti. Mücadelenin 86. dakikasında Marcao’nun pasında kale önünde boş olan Babel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti. Deneyimli futbolcu böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.Babel &amp; Marcao 👀 pic.twitter.com/2gCjWBXJ8f&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2020

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