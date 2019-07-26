Mariano'dan Banega yorumu

Sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki savunma oyuncusu Mariano Filho, Galatasaray'ın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hedefinin olamayacağını vurgulayan Mariano, "2 senedir şampiyon olan bir takım var. Galatasaray formasıyla mücadele ediyorsanız zaten şampiyonluktan başka bir hedef olamaz. Şimdi üçüncü sene de hedefimiz yine aynı olacak. Mutlaka şampiyonluk için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Avrupa için geniş kadro kurmamız gerekiyor"

Galatasaray ve diğer takımların yapacakları transferlerin kalite anlamında Süper Lig'e mutlaka katkı sağlayacağını söyleyen Mariano, "Her takımın, özellikle büyük takımların her geçen sene daha da güçlenmeleri çok normal aslında. Şimdi rakiplerimize bakıyorsunuz; yaptıkları transferler var. Mutlaka güçlenmeleri ve yeni oyuncular getirmeleri gerekiyor. Çünkü önlerinde 2 sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Onların da hedefi tabii bizi yenip, önümüze geçip, tekrar şampiyon olabilmek. Bizim de aynı şekilde 2 senedir şampiyon olduğumuz için bu başarıyı devam ettirmemiz ve bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden de yapılan transferler var. Mutlaka aramıza yeni arkadaşlarımız da katılabilir. Bundan önce yapılan transferlerin hepsi kaliteli ve iyi oyuncular. Avrupa'da da mücadele edeceğimiz için böyle geniş bir kadro kurmamız gerekiyor. Ancak genel olarak hem bizim hem de rakiplerimizin yaptığı transferler ligin kalitesi anlamında da mutlaka daha iyi olacaktır. Lig kalitesi de her geçen sene gelen futbolcularla ve yapılan katkılarla daha da artacaktır" diye konuştu.

"Tek hedefimiz Galatasaray'ı bir yerlere getirebilmek"

Sağ bek mevkisinde yaşanacak rekabetin takıma mutlaka olumlu yansıyacağını dile getiren Brezilyalı futbolcu, şunları söyledi;

"Her mevkide rekabetin olması mutlaka takım başarınızı daha üst seviyeye taşıyacaktır. Bizim mevkiye baktığınızda da üç kişiyiz orada; Martin, ben ve Şener. Şener arkadaşımız aramıza yeni katıldı. O da kaliteli ve iyi bir futbolcu. Önemli olan burada tabii ki birbirine gösterilen saygı. Hepimizin birbirine olan saygısı en üst seviyede. Ortak payda da tek hedefimiz Galatasaray'ı bir yerlere getirebilmek ve bu takıma faydalı olabilmek. Son kararı her zaman tabii ki hocamız verecektir. Ben bundan önceki takımlarımda da oynarken bu tip rekabetlere girdim. Yine aynı şekilde oynamaya ve çalışmaya devam edeceğim. Biraz önce de belirttiğim gibi son kararı her zaman hocamız verecek."

"Gençken sol bek oynadım"

Kariyerinin başlarında sol bekte oynadığını anlatan Mariano, "Brezilya'da çok daha gençken bazı maçlarda sol bek olarak oynadım. Ancak Avrupa'ya geldiğimden itibaren hep sağ bek oynadım. Hatta bundan önceki takımlarımda da bazı hocalarımızla, 'Sol bek oynayabilir misin?' tarzı konuşmalarımız oldu. Ancak ben, oynamak istediğim mevkinin sağ bek olduğunu ilettim. Hep de sağ bek olarak oynamaya devam ettim. Martin'in de bu görevi çok iyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü bir sağ bek olarak sol bekte oynamak çok kolay bir iş değil. Çok farklı bir düzen, oraya uyum sağlamak kolay bir şey değil. Martin de bunu en iyi şekilde yerine getirdi ama benim fikrimi sorarsanız; ben sağ bek olarak kalmayı ve bu mevkide oynamayı tercih ediyorum" dedi.

"Fernando ve Maicoun'un transferlerine çok üzüldüm"

Geçen sezon takımdan ayrılan Maicon ve geçen günlerde Sevilla'ya transfer olan Fernando ile yakın arkadaş olduklarını ifade eden Mariano Filho, şöyle konuştu;

"Hem Fernando hem Maicon benim çok yakın arkadaşlarımdı. Çok iyi anlaşıyorduk, güzel bir grubumuz ve arkadaşlığımız vardı. Tabii ki onlar gittiği için ister istemez bir insan olarak üzülüyorsunuz. Çok yakın olduğum için üzüldüm. Ancak böyle şeylere alışıyorsunuz, futbol hayatında bu tip olaylar oluyor. Bu tip dostluklar kuruluyor ama herkesin farklı bir kariyeri ve farklı bir yolu oluyor, takımlar değişebiliyor. Önemli olan o arkadaşlıkların kalıcı olabilmesi. Hem Fernando hem de Maicon ile görüşmeye devam ediyorum. İyi arkadaşlarım. Şimdi belki beraber değiliz ama arkadaşlığımız devam edecek."

"Marcao'nun önünde çok uzun bir kariyer var"

Takımın bir diğer Brezilyalısı Marcao ile de iyi anlaştıklarını belirten Mariano, "Marcao ile devamlı yan yana olmamız gayet normal. Sonuçta ikimiz de aynı ülke vatandaşıyız. İlk zamanlarımda Maicon ve Fernando ile çok yakındım. Takımda iki Brezilyalı kaldık. Dil anlamında da benim için rahat oluyor. Çok iyi birisi ve çok da sevdiğim bir arkadaşım. Futbolcu olarak da çok beğendiğim bir oyuncu. Önünde çok uzun bir kariyer ve öğreneceği çok şey var. Buraya geldi, oynayarak devam etti ve şampiyonluk yaşadı. Yeni geldiğiniz bir takımda ilk senenizde şampiyonluk yaşamak çok önemli bir şey. Markajı çok iyi ve ayağına da çok hakim" dedi.

"Banega gelirse çok fayda sağlar"

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan eski takım arkadaşı Ever Banega'nın iyi bir futbolcu olduğunu vurgulayan Mariano, "Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Benim çok yakın arkadaşım. Eğer Galatasaray'a gelirse bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Teklif almadım"

Transfer döneminde herhangi bir teklif almadığını ifade eden Mariano, "İspanya liginden herhangi bir teklif almadım ama size öyle bir teklif geldiyse bana söyleyebilirsiniz (gülerek)" açıklamasında bulundu.