Marius Sumudica'nın Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Yeni Malatya, Altay'ı konuk etti. Sumudica takımın başında çıktığı ikinci maçta bu kez Altay'ı mağlup etti ve ikide iki yaptı. Mücadele sonunda Yeni Malatyalı taraftarlar Rumen teknik adama sevgi gösterisinde bulundu.
Maçtan dakikalar;
8. dakikada ev Yeni Malatyaspor’un geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Tetteh’in topuk pasında Chouiar’un vuruşu savunmaya takıldı.
14. dakikada sarı siyahlılar kontra atakla rakip takının sahasına girdi. Chouiar’un ara pasıyla topla buluşan Tetteh’in sert vuruşunda kaleci Lis iki hamlede topa sahip olarak gole izin vermedi.
17. dakikada Altay’ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cebrail’in içe doğru yaptığı pasta Pinares’in vuruşunda top savunmada kaldı.
18. dakikada sol kanattan atak geliştiren Yeni Malatyaspor’da Karim Hafes’in ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Tetteh’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
43. dakikada sağ kanattan gol arayan Altay’da topla buluşan Bamba’nın ceza yayına girerek çektiği şutta top kalecinin yanından az farkla auta çıktı.
52. dakikada Malatyaspor gole çok yaklaştı. Wallace'ın kafa vuruşunda kaleci Lis çok kritik bir kurtarışa imza attı.
GOL!
- Malatya ekibi, karşılaşmanın 57. dakikasında 1-0 öne geçti. Hızlı hücumda Mustafa'nın kale ağzına gönderdiği topu ağlarla buluşturan Tetteh, bu sezonki 5. golünü attı.
GOL!
- 66. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Ceyhun Gülselam'ın kaleye giden topa yaptığı elle müdahalenin ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, skoru 2-0'a taşıdı.
Altay, 75. dakikada farkı 1'e indirmeye çok yaklaştı. Pinares'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
GOL!
- 81. dakikada Mustafa'nın Bamba'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Bamba, farkı 1'e indiren golü attı.
Yeni Malatya, Sumudica yönetiminde çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı
-Yeni Malatya 2-1 Altay
⚽️ 57' Tetteh
⚽️ 68' Adem Büyük (P)
⚽️ 84' Bamba pic.twitter.com/L19T8iLoRS
Yeni Malatya, Sumudica yönetiminde çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı