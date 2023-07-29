Mauro Icardi İstanbul'da.

Havaalanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Icardi, "Geçen sezon çok eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleneceğimiz düşünüyorum. Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle çalışıyorum. En büyük olduğumuzu bu sezon tekrar göstermek istiyoruz" diye konuştu.