SÜPER LİG

Max Kruse İstiklal Marşı'nı neden ezberlediğini anlattı

Max Kruse İstiklal Marşı'nı neden ezberlediğini anlattı

Fenerbahçe'nin bu yıl bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Kruse, "Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Kruse, Fenerbahçe ile çıktığı 7 karşılaşmada 5 asist yaptı.

Kruse, Fenerbahçe ile çıktığı 7 karşılaşmada 5 asist yaptı.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Kruse ilk olarak şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe’ye gelmek benim için doğru bir karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynuyorum."

"İstiklal Marşı'nı okuma nedenim..."
İstiklal Marşı’nı okumasının ülkedeki insanlara saygı göstermek için yaptığını belirten Max Kruse, “Buradaki insanlara saygı göstermek istedim. Mili marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim. Buradaki insanlar çok iyi. Burada misafirperverlik Almanya’ya göre daha farklı. Almanya’da her şey başından sonuna kadar planlıdır. Burası biraz daha rahat. İnsanları da çok cana yakın. İstiklal Marşı’nın bir önceki milli arada Türkiye’nin maçını izlerken duydum. Odamda, 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak kolay değil. Özellikle de Milli Marşı’nı öğrenmek kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım” diye konuştu.

  • "Fair Play ödülüne aday gösterilmek benim için onur"
  • İstiklal Marşı'nı okumayı şov için yapmadığını ve fair play ödülüne layık görüldüğü için onur duyduğunu ifade eden Kruse, “2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmek benim için bir onur. Daha önce böyle bir ödüle aday gösterilmemiştim. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını tahmin etmemiştim. Bunu şov için yapmadım. Tabi ki benim için büyük bir onur” şeklinde konuştu.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Takım tutmak bir gönü...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.