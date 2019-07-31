Mbaye Diagne Al-Rayyan yolcusu

Geçtiğimiz sezonun gol kralı Mbaye Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için sevindirici haber geldi.

Alkass Channel'da yer alan habere göre kısa süre önce Brahimi'yi kadrosuna katan Al-Rayyan, sarı-kırmızılı oyuncuyu da transfer etmek istiyor. Haberde yer alan bilgiye göre Senegalli oyuncu anlaşmayı tamamlamak için birkaç gün içinde Doha'ya gidecek.

Falcou'yu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Galatasaray, bir yandan da Diagne'yi elden çıkartarak ekonomik açıdan rahatlamak istiyor.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan devre arasında 10 milyon Euro+bonuslarla kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü geçen sezon 36 maçta 31 gol atarak gol kralı olmuştu.



