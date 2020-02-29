Medical Park Stadı tek renk

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayraklarıyla donatılan Medical Park Stadı'nda Mehmetçik için destek sloganları atıldı.

Stadyum hoparlöründen şehitlerin ismi tek tek anıldığı sırada ise duygusal anlar yaşandı. Hem Trabzon hem de Rizesporlu taraftarlar her şehidin ismi söylendiğinde "Burada" diye haykırdı.