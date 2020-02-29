SÜPER LİG

Medical Park Stadı tek renk

Trabzonspor ile Rizespor'u karşı karşıya getiren mücadele öncesi iki takımın tribünleri tek yürek oldu. Şehitlerimizin isimleri anons edilirken tribünler, 'Burada' diye bağırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Stadyumu bayraklarla kırmızı-beyaza büründü.

Stadyumu bayraklarla kırmızı-beyaza büründü.

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayraklarıyla donatılan Medical Park Stadı'nda Mehmetçik için destek sloganları atıldı.

Stadyum hoparlöründen şehitlerin ismi tek tek anıldığı sırada ise duygusal anlar yaşandı. Hem Trabzon hem de Rizesporlu taraftarlar her şehidin ismi söylendiğinde "Burada" diye haykırdı.

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