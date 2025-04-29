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Mediha Nur Karakaya Türkiye üçüncüsü oldu

Mediha Nur Karakaya Türkiye üçüncüsü oldu

11:2529/04/2025, Salı
IHA
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Mediha Nur Karakaya madalyasını aldı.
Mediha Nur Karakaya madalyasını aldı.

Rize’de düzenlenen Okul Sporları Güreş Türkiye Birinciliği’nde, Afyonkarahisarlı sporcu Mediha Nur Karakaya, Genç A Kızlar 73 kg kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Rize’de gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Türkiye genelinden gelen genç sporcuların yoğun mücadelesine sahne oldu.


Bu organizasyonda Afyonkarahisar’ı temsil eden İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mediha Nur Karakaya, Genç A Kızlar 73 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak şehri adına büyük bir gurur yaşattı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Karakaya’yı ve antrenörü Neslihan Erdoğan’ı tebrik ederek şu açıklamayı yaptı:


"Bu başarı, sabır, disiplin ve özverili çalışmanın sonucudur. Sporcularımızın her alanda gelişimini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."




#Mediha Nur Karakaya
#Rize
#Okul Sporları Güreş Türkiye Birinciliği
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