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Mehmet Topal geri döndü

Mehmet Topal geri döndü

13:4218/03/2025, Salı
IHA
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Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'nin başında çıktığı 24 maçta 1.46 puan ortalaması yakalamıştı.
Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'nin başında çıktığı 24 maçta 1.46 puan ortalaması yakalamıştı.

Teknik Direktör Mehmet Topal, Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile yeniden anlaştı.

Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti’de ikinci Mehmet Topal dönemi başladı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında takımın teknik direktörlük görevine getirilen ve bu süreçte hem ligde hem de kupada başarılı sonuçlar elde eden Topal, yol ayrımı kararı almıştı. Transferler konusunda anlaşamadığı yönetimle ortak noktada buluşamayan Mehmet Topal, play-off’a yerleştirdiği takımdan istifa etmişti.


Bu süreçte yerine gelen Adrian Mutu ise istediği başarıyı yakalayamadı. Mutu ile yollarını ayıran kulüp, taraftarın da isteği doğrultusunda Mehmet Topal’ın kapısını yeniden çaldı. Yapılan görüşmelerin ardından iki taraf anlaşma sağladı.



Hedefi Konferans

Yeniden Petrolul Ploieşti’nin başına geçen Topal’ın hedefi play-out’ta birinci olup Romanya ekibini Konferans Ligi’ne taşımak.


Petrolul Ploieşti’den yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük kariyerine 2024 yılında Ploieşti’de başlayan 39 yaşındaki Topal, bir oyuncu olarak Türk futbolu için tarih yazdı. Türk milli takımının kaptanlığını yaptı ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir olmak üzere üç farklı takımla şampiyon oldu. Tekrar hoş geldin Mehmet Topal" ifadeleri kullanıldı.




#Romanya
#Mehmet Topal
#Petrolul Ploieşti

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