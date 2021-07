Merih Demiral'a teklif yağıyor: Alman devi milli yıldız için harekete geçti

Avrupa'nın gözü Bizim Çocuklar'da. Her ne kadar EURO 2020'de başarılı bir performans ortaya koyamasak da, milli oyuncularımıza teklif yağmaya devam ediyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Juventus forması giyen Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki genç oyuncunun takımdan ayrılmasına onay veren İtalyan ekibi, 35 milyon eurodan aşağıya satışa sıcak bakmıyor. Dortmund'un kısa süre içerisinde Juventus'un kapısını çalması bekleniyor.

Atalanta da Merih'in peşinde

Atalanta forması giyen 23 yaşındaki stoper Cristian Romero için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın adı geçiyor. İngilizlerin, Arjantinli oyuncuyu transfer etmesi durumunda Atalanta'nın, Merih Demiral'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

5 Temmuz 2019'da Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, geride bıraktığımız sezon 24 maçta, 1 asist kaydetti.

