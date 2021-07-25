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Merih Demiral'a teklif yağıyor: Alman devi milli yıldız için harekete geçti

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral'a teklif yağıyor. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund başta olmak üzere, Avrupa'dan birçok takım 23 yaşındaki stoperin peşine düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Merih Demirala teklif yağıyor: Alman devi milli yıldız için harekete geçti
Transfermarkt verilerine göre Merih Demiral'ın güncel bonservis değeri 28 milyon euro.

Avrupa'nın gözü Bizim Çocuklar'da. Her ne kadar EURO 2020'de başarılı bir performans ortaya koyamasak da, milli oyuncularımıza teklif yağmaya devam ediyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Juventus forması giyen Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki genç oyuncunun takımdan ayrılmasına onay veren İtalyan ekibi, 35 milyon eurodan aşağıya satışa sıcak bakmıyor. Dortmund'un kısa süre içerisinde Juventus'un kapısını çalması bekleniyor.

Atalanta da Merih'in peşinde

Atalanta forması giyen 23 yaşındaki stoper Cristian Romero için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın adı geçiyor. İngilizlerin, Arjantinli oyuncuyu transfer etmesi durumunda Atalanta'nın, Merih Demiral'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

  • 5 Temmuz 2019'da Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, geride bıraktığımız sezon 24 maçta, 1 asist kaydetti.

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