Merih Demiral'dan heyecanlandıran transfer açıklaması

Merih Demiral'dan heyecanlandıran transfer açıklaması

3/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Merih Demiral

Arabistan ekiplerinden Al-Ahli forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, geleceğine dair konuştu. Mutlu olduğunu belirten Demiral, transfer iddialarına yanıt verdi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli de forma giyen Merih Demiral'ın sözleşmesi sezon sonu sona erecek.


Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen milli savunma oyuncusu, geleceğine dair Portekiz basınından A Bola'ya açıklamalarda bulundu.


'Ne olacağını asla bilemezsiniz'

"Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan ve gidişattan memnunum. Transfer döneminde bize söylenen her şey yavaş yavaş meyvesini veriyor. Dediğim gibi, burada mutluyum ve gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz."


Al-Ahli formasıyla 78 maça çıkan Merih Demiral 3 gol atıp, 4 asistlik skor katkısı verdi. Merih Demiral'ın piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.






