Eski Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçeli oyuncuya yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde konuk ekip 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 kazandı. Mücadele sonrası eski Beşiktaşlı futbolcunun Fenerbahçeli yıldıza yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu.

1 /5 Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

2 /5 Mücadele sonrası siyah-beyazlı camiayı kızdıran bir hareket geldi. İşte detaylar...

3 /5 Beşiktaş'ın sezon başında Cruzeiro'ya 8 milyon euroya sattığı Keny Arroyo, derbinin ardından Jhon Duran'a yorum yaptı.

4 /5 Kolombiyalı futbolcu, derbide Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan vatandaşı Jhon Duran'ın paylaşımına "Vamos makina!!!" (Haydi makina!!!) yazdı.