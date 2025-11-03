Yeni Şafak
Eski Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçeli oyuncuya yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

10:373/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde konuk ekip 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 kazandı. Mücadele sonrası eski Beşiktaşlı futbolcunun Fenerbahçeli yıldıza yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Mücadele sonrası siyah-beyazlı camiayı kızdıran bir hareket geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın sezon başında Cruzeiro'ya 8 milyon euroya sattığı Keny Arroyo, derbinin ardından Jhon Duran'a yorum yaptı.

Kolombiyalı futbolcu, derbide Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan vatandaşı Jhon Duran'ın paylaşımına "Vamos makina!!!" (Haydi makina!!!) yazdı.

19 yaşındaki futbolcunun bu yorumu Beşiktaşlı taraftarları kızdırırken sosyal medyada da gündem oldu.

#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Jhon Duran
