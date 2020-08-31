Mert Çetin A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'nın Hellas Verona takımında forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Milli takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak. A Milli Takım kadromuz belli oldu: Şenol Güneş iki futbolcuyu ilk kez çağırdı
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda yer alan isimler şöyle;KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan ÇakırDEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali KaldırımORTA SAHA: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre KılınçFORVET: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan KaramanA Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımızın aday kadrosu 👇 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/DkYmCKZAsR— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) August 28, 2020 A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçtiVideo: Millilerimiz EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda
Şenol Güneş'e sitem etti: Milli Takım'ı hak eden oyuncularımız vardı
Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, kampta açıklamalarda bulundu."Bir orta saha ve forvet oyuncusu alacağız"Kampın çok iyi geçtiğini ve takımın mükemmel çalıştığını kaydeden Çalımbay, "Zaman zaman sakatlıklar yaşasak da hiçbir zaman kopmadık ve mükemmel bir şekilde kampımız devam ediyor. Son 2 günümüz. Ardından İstanbul'da; Beşiktaş, Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı 'The Land of Legends' turnuvasına katılacağız. Önemli bir turnuva olacak. Takıma yeni katılan arkadaşlar için de iyi olacak. Bu turnuvada skor bizim için önemli değil. Bütün oyuncuları oynatacağız. Önemli olan maç temposunu kazanmak. Bizim için en önemli maç ligin ilk haftasında karşılaşacağımız Alanyaspor maçı. Şu ana kadar yapılan transferler gayet iyi. Bir orta saha ve forvet oyuncusu alacağız. Onları da en kısa sürede bitirmemiz lazım" şeklinde konuştu."A Milli Takım’da Sivasspor’dan birilerinin olması gerekiyordu”A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacağı maçı değerlendiren Çalımbay, Sivas'ın ay-yıldızlı takımı ağırlayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.Demir Grup Sivasspor'dan A Milli Takımı hak edecek oyuncuların olduğunu ifade eden Çalımbay, "Geçen sezon Türkiye'de en çok yerli oyuncu oynatan takım bizdik. Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu. Hak etmişlerdi. Bunun kararını verecek olan neticede Şenol Güneş hoca ama geçen sezonki performansıyla, konumuyla ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyordu. Gerçekten üzüldüm. Yüzde yüz olması gereken arkadaşlarımız vardı. Şenol hocaya saygımız sonsuz ama keşke bizden birilerinin olması Demir Grup Sivasspor açısından, Sivas açısından mükemmel olurdu" diye konuştu.A Milli Takım kadromuz belli oldu: Şenol Güneş iki futbolcuyu ilk kez çağırdı
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