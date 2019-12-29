Mert Hakan'dan transfer açıklaması: Takımımı yarıda bırakmam

Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup eden lider Sivasspor'da orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, maçın ardından yayıncı kuruluşa transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bırakıp gitmek bana yakışmaz"

Adı Galatasaray'la anılan 25 yaşındaki futbolcu, "Takımımı yarıda bırakmam" diyerek transferi için sezon sonunu işaret etti.

Mert Hakan'ın transfer sorusuna verdiği cevap şöyle;

"Yazın tatil yapmadım. Özel hoca ile çalıştım. Şimdi sonuç alıyorum. Hepimiz aslan gibi adamlarız. 37 puanımız var, dile kolay. Yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz, transfer yönetimin bileceği bir şey."

"Sezon sonu gitmeyi istemek en doğru hakları"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da karşılaşma sonrası Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Yarıda bırakıp gitmek onlar için de bizim için de zor olabilir. Yerlerine oyuncu bulunabilir ama hazır uyum yakalamışken bozmak doğru değil. Önlerinde iyi bir ikinci yarı var, büyük takımlar gibi hedefleri var. Sezon sonu gitmeyi istemek en doğru hakları..."