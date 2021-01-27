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Mesut Özil: Alex ve Emre Belözoğlu ile oynamayı çok isterdim

Fenerbahçe, Arsenal'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil için imza töreni düzenledi. Törende, sarı-lacivertli takımda forma giyeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Mesut Özil, "Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de muhteşem bir bağlantı olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Arsenal'dan kadrosuna kattığı Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü yıldız için Faruk Ilgaz tesislerinde imza töreni düzenledi. Törene basın mensuplarından rekor sayıda katılım geldi. 150’ye yakın yerli ve yabancı gazeteci imza törenine katılırken, ayrıca toplantı 30 kamerayla da takip edildi.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özil, "Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de muhteşem bir bağlantı olacak, çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Ben hep Fenerbahçeliydim"

Bir taraftarın nasıl Fenerbahçeli oldun sorusuna yanıt veren Mesut Özil, "Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları izlerken biri Galatasaraylı oluyor, diğeri Beşiktaşlı oluyor ama ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım" ifadelerini kullandı.

"Pelkas'ı çok beğeniyorum"

Sarı-lacivertli takımda en çok beğendiği oyuncu hakkında konuşan Özil, "Önceki zamanlarda Jay-Jay Okocha'yı çok beğeniyordum. Şu anda Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir futbolcu" dedi.

Cüneyt Kaşeler'e attığı tweet hatırlatıldı

TVNET 4x4 yorumcusu Cüneyt Kaşeler, soru sormak için mikrofonu aldı. O sırada sorudan önce basın toplantısındaki ekrana Kaşeler'in "Mesut bırak F.Bahçe'yi Kadıköy çarşıya bile gelmez. Bak o da gelirse basın toplantısında soruya 'Ateşteyim ateşte' diye başlarım" paylaşımı getirildi. Kaşaler, "Bu paylaşımı totem olsun diye yaptım" ifadelerini kullandı.

"Bundesliga'ya dönmeyi düşünmüyorum"

Bir gazetecinin yeniden Bundesliga'ya dönecek misin sorusunu yanıtlayan Mesut Özil, "Hayır, dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

"Burak Yılmaz'a başarılar dilerim"

Burak Yılmaz'ın Mesut Özil için söylediği, "Benimle A Milli Takım’da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim" ifadelerinin sorulması üzerine yıldız futbolcu, bu konu hakkında da konuştu. Özil, "Burak Yılmaz'a başarılar diliyorum. Umarım en güzel şekilde sahada kendisini ve Türkiye'yi temsil eder" dedi.

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Mesut Özil'den milli takım açıklaması: "Asla bir daha oynamam"
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Mesut Özil'den milli takım açıklaması: "Asla bir daha oynamam"

"Bir daha Almanya adına oynamam"

Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesi ve geri dönüp dönmeyeceğiyle alakalı sorulan bir soruya da yanıt veren Mesut Özil, "Almanya'yı tercih etme sebebim olarak o zaman onu gerektiriyordu. O şekilde oldu. Geçmiş zaman. Ben kararımı verdim. Bir daha asla Almanya Milli Takımı adına oynamam" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil: Alman Milli Takımında bir daha asla oynamam
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Mesut Özil: Alman Milli Takımında bir daha asla oynamam
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özil, bir gazetecinin 'Bir daha Almanya Milli Takımı'nda oynar mısın?' sorusuna 'Asla' diyerek yanıt verdi.


"Alex ve Emre Belözoğlu ile oynamak isterdim"

"Fenerbahçe'de hangi futbolcularla oynamak isterdin" sorusunu cevaplayan Özil, "Ddaha önce oynayan futbolculardan birlikte oynamak istediğim iki kişi var. Biri Alex, diğeri Emre abi" dedi. Bu sırada cümleye dahil olan Emre Belözoğlu, "Bana sorulmadı ama ben de Mesut'la oynamayı çok isterdim" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil Fenerbahçe'de en beğendiği futbolcuyu açıkladı
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Mesut Özil Fenerbahçe'de en beğendiği futbolcuyu açıkladı

Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması: Hep birlikte izleyeceğiz
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Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması: Hep birlikte izleyeceğiz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı eledikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Mesut Özil transferiyle ilgili sorulan soruya cevap veren Bulut, 'Hep birlikte izleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

PORTRE | Mesut Özil
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PORTRE | Mesut Özil
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