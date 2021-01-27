Spor Mesut Özil Fenerbahçede en beğendiği futbolcuyu açıkladı
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Mesut Özil Fenerbahçe'de en beğendiği futbolcuyu açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özil, sarı lacivertlilerde en beğendiği futbolcuyla ilgili de konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özil, sarı lacivertlilerde başarılı olmak istediğini söylerken takım arkadaşları arasında en beğendiği ismi açıkladı.

Takım arkadaşları tarafından sıcak bir karşılama gördüğünü söyleyen Mesut Özil, çok iyi futbolculara sahip olduklarını belirtirken 'Pelkas'ı çok beğeniyorum' ifadelerini kullandı.

  • Mesut Özil ayrıca Fenerbahçe'de geçmişten bu yana en çok Alex de Souza ve Emre Belözoğlu ile oynamak istediğini açıkladı.

Mesut Özil İstanbul'da
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Mesut Özil İstanbul'da
Fenerbahçelilerin transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu ilk açıklamasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, 'Bir rüya benim için de gerçekleşiyor' dedi.

PORTRE | Mesut Özil
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PORTRE | Mesut Özil
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