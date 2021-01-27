Mesut Özil Fenerbahçe'de en beğendiği futbolcuyu açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özil, sarı lacivertlilerde başarılı olmak istediğini söylerken takım arkadaşları arasında en beğendiği ismi açıkladı.
Takım arkadaşları tarafından sıcak bir karşılama gördüğünü söyleyen Mesut Özil, çok iyi futbolculara sahip olduklarını belirtirken 'Pelkas'ı çok beğeniyorum' ifadelerini kullandı.
- Mesut Özil ayrıca Fenerbahçe'de geçmişten bu yana en çok Alex de Souza ve Emre Belözoğlu ile oynamak istediğini açıkladı.