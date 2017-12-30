Mesut Özil'den çılgın talep

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Barcelona ile masaya oturdu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre başarılı orta saha oyuncusu Katalan kulübünden aldığı transfer teklifini kabul ederken ses getiren bir maaş talebinde bulundu.

Arsenal'le sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Mesut Özil, Barcelona'dan yıllık 19 milyon euro maaş talebinde bulundu.

İngiliz kulübünde bu paranın neredeyse yarısına oynayan oyuncunun transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken tarafların ilerleyen günlerde tekrar bir araya geleceği belirtildi.

Barcelona'nın 'sol ayak' gizemi Dünyada 4-3-3 sistemini en iyi uygulayan takımların başında gelen Barcelona'nın oynadığı oyun, bir çok takım tarafından denense de kimse bunda başarıya ulaşamadı. Peki 'tiki taka' denildiği zaman herkesin aklına ilk gelen takım olan Barcelona, bu oyun sistemini neye borçlu?Katalan ekibinin kendi oyun sistemini kurması, Hollandalı efsane Cruyff'a kadar dayanıyor. Cruyf'un total oyun sistemini bütün yaş kategorilerinde uygulatarak bunu oyuncularına daha küçük yaşlarda empoze eden Katalanlar, transfer yaparken de bu sistemi, zirveye taşıyacak isimleri seçiyor. Ancak ilginç bir detay var.Barcelona'nın orta üçlüdeki tercihi 'sağ ayak'Barcelona'nın transfer politikasına bakıldığında her mevkiye her dönem transfer yapıldı. Oyun sisteminin merkezini oluşturan orta 3'lüye yapılan transferlerin sürekli sağ ayaklı olması ve burada sağ ayaklı oyuncuların tercih edilmesi ilginç bir detayı ortaya çıkardı.2000 yılından 2017'ye kadar orta üçlüde sadece 5 sol ayaklı oyuncu oynatan kulübün bu bölgede sağ ayaklı oyunculara ağırlık vermesinin sebebi tamamen sistemin işlemesini sağlamak. Sağ ayaklı orta saha oyuncularının tek pas sistemine daha uygun olduğunu düşünen Barcelona, bu bölgede sol ayaklı oyuncuları tercih etmiyor. Şimdiye kadar tercih edilen sol ayaklı oyuncularsa tamamen tek pas oyunu oynamaya müsait isimler. Barcelona'nın sol ayaklı orta sahaları;Philip Cocu: 1998-2004Emmanuel Petit: 2000-2001Thiago Motta: 2001-2007 Edgar Davids: 2004Seydou Keita: 2008-2012 Barcelona orta sahasında şu anda Busquets, Rakitic ve Iniesta forma giyiyor. 3 futbolcu da sağ ayaklı. Barcelona kadrosunda şu anda 3'lü orta sahada forma giyebilen tek sol ayaklı futbolcu Rafinha. Brezilyalı futbolcu, bu sezon hiç forma giyemezken alternatif oyuncu konumunda.

00:51 dk 02 Kasım 2016 Diğer Mesut Özil'den şahane bir gol Arsenal, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Ludogorets Razgrad'ı Mesut Özil'in harika golüyle 3-2 mağlup etti.



