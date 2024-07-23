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Spor

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Haber Merkezi
13:39 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 13:47 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Ferhat Gündoğdu
Ferhat Gündoğdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.


Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı.


TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:


Başkan:

Dr. Ferhat Gündoğdu


Üyeler:

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı"




#TFF
#MHK
#Ferhat Gündoğdu
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