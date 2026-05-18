MHK iki hakemin kariyerini bitirdi: Artık görev yapamayacaklar

Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından hakem camiasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), VAR hakemleri Emre Malok ve Erkan Özdamar ile yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

Gazeteci Umut Eken'in iddiasına göre iki hakemin aktif kariyerlerini noktalaması istendi ve sezonun son haftasında yönettikleri karşılaşmalar kariyerlerindeki son görev oldu. Hakemlik kariyerlerini bırakmaları beklenen Emre Malok ve Erkan Özdamar’ın yeni dönemde MHK listesinde yer almayacağı belirtildi.

Kararın arkasında kulüplerin uzun süredir devam eden memnuniyetsizliği de etkili oldu. Emre Malok'un Galatasaray, Erkan Özdamar'ın ise Fenerbahçe cephesinde "kara listeye" alındığı ve bu nedenle kariyerlerinin sona erdirildiği belirtildi.












