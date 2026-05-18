Fenerbahçe, Finlandiya’da forma giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu transferini tamamladı. Sarı-lacivertli kulübün genç futbolcuyla uzun vadeli sözleşme yaptığı belirtilirken, milli takım tercihi için de Türkiye adına girişimlerin başladığı iddia edildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio forması giyen 16 yaşındaki oyuncunun transferini tamamladı. Haberde, genç futbolcuyla 18 yaşından itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Finlandiya genç milli takımlarında forma giyen Volkan Mutlu’nun milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanması için de çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.
Sol ayağını etkili kullanan Volkan Mutlu’nun ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda görev yaptığı ifade ediliyor. Finlandiya futbolunun dikkat çeken genç yetenekleri arasında gösterilen oyuncu, bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 2 gol attı.