Milli para halterci Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu

19:1115/10/2025, Wednesday
AA
Milli sporcu Abdullah Kayapınar.
Mısır'da devam eden Dünya Para Halter Şampiyonası'nda milli para halterci Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kahire'de devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 49 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu oldu.


Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutan Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti.


Ay-yıldızlı şampiyon para halterci Abdullah Kayapınar, 49 kilo sıkletinde yarıştığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da 180 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmış ve bu kategoride olimpiyat madalyası elde eden ilk Türk erkek para halterci unvanının da sahibi olmuştu.




#Dünya Para Halter Şampiyonası
#Abdullah Kayapınar
#Halter
