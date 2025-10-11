Yeni Şafak
Milli halterciler Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

16:2511/10/2025, Cumartesi
DHA
Büyükler Dünya Halter Şampiyonası
Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye, organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Norveç’in Forde kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye, uzun bir aranın ardından önemli bir başarıya imza attı.


Yeni siklet kategorilerinde mücadele eden milli halterciler, organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.


Şampiyonada 65 kilo erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, toplamda 324 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve iki altın, bir gümüş madalya elde etti.


Kadınlar kategorisinde Cansel Özkan bir bronz, erkekler kategorisinde Yusuf Fehmi Genç ise bir bronz madalya kazanarak Türkiye’nin madalya sayısını artırdı.




#Büyükler Dünya Halter Şampiyonası
#Halter
#Türkiye
