Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları Avrupa Şampiyonası’na galibiyetlerle başladı

Kadın milliler İngiltere’yi (9-2) ve Finlandiya’yı (9-5) yenerken, erkekler ise Litvanya’yı (12-3) yendiler.

Üç kez Avrupa şampiyonluğu bulunan Kadın milliler ilk maçında Sevda Altunoluk (7), Gülşah Aktürk (1) ve Sevtap Altunoluk’un (1) golleriyle İngiltere’yi 9-2 yendi. İkinci karşılaşmada ise Finlandiya karşısında 9-5 galip gelirken 8 gol Sevda atarken, 1 golde Sevtap Altunoluk kaydetti.