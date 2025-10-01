Yeni Şafak
Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları Avrupa Şampiyonası’na galibiyetlerle başladı

14:561/10/2025, Çarşamba
DHA
2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası
2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası

2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası’nda kadın ve erkek milliler şampiyonaya galibiyetlerle başladılar. Kadın milliler İngiltere’yi (9-2) ve Finlandiya’yı (9-5) yenerken, erkekler ise Litvanya’yı (12-3) yendiler.

Finlandiya'nın Lahti kentinde bugün başlayan, 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası’nda kadın ve erkek milliler şampiyonaya galibiyetlerle başladılar.


Kadın milliler İngiltere’yi (9-2) ve Finlandiya’yı (9-5) yenerken, erkekler ise Litvanya’yı (12-3) yendiler.


Üç kez Avrupa şampiyonluğu bulunan Kadın milliler ilk maçında Sevda Altunoluk (7), Gülşah Aktürk (1) ve Sevtap Altunoluk’un (1) golleriyle İngiltere’yi 9-2 yendi. İkinci karşılaşmada ise Finlandiya karşısında 9-5 galip gelirken 8 gol Sevda atarken, 1 golde Sevtap Altunoluk kaydetti.


ERKEKLERDEN SON AVRUPA İKİNCİSİ LİTVANYA’YA 12 GOL

Erkek milli takımı Avrupa şampiyonasında ilk maçında son Avrupa ikincisi Litvanya karşısında, Ebubekir Sıddık Kara (8), Burak Korkmaz (3) ve Yunus Emre Akyüz’ün (1) golüyle maçı 12-3 kazandı.


Şampiyonada ikinci gün programı ise şu şekilde:

2 Ekim Perşembe günü Erkekler milliler Saat 09:00’da Finlandiya, 16:45’de ise İngiltere ile, Kadın Goalball milli takımı ise 17:15’te Almanya ile karşılaşacak




