Milli judocular Gençler Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Milli sporcular, Peru'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5-8 Ekim tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilecek organizasyonda 68 ülkeden 486 sporcu tatamiye çıkacak.
48 kilo: Begümnaz Doğruyol ve Zilan Ertem
57 kilo: Elif Kılıç
63 kilo: Sinem Oruç
70 kilo: Ecem Baysuğ
+78 kilo: Sema Mete
66 kilo: Hilmi Mucık
81 kilo: Emir Selim Arı ve Erman Gürgen
+100 kilo: İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin