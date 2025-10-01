Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Milli judocular Gençler Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Milli judocular Gençler Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

14:531/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Milli sporcuların hedefi madalyayla dönmek.
Milli sporcuların hedefi madalyayla dönmek.

Peru'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcular, madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda 68 ülkeden 486 sporcu tatamiye çıkacak.

Milli sporcular, Peru'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.


Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5-8 Ekim tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilecek organizasyonda 68 ülkeden 486 sporcu tatamiye çıkacak.


Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:
- Kadınlar

48 kilo: Begümnaz Doğruyol ve Zilan Ertem

57 kilo: Elif Kılıç

63 kilo: Sinem Oruç

70 kilo: Ecem Baysuğ

+78 kilo: Sema Mete


- Erkekler

66 kilo: Hilmi Mucık

81 kilo: Emir Selim Arı ve Erman Gürgen

+100 kilo: İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin




#Gençler Dünya Judo Şampiyonası
#Judo
#Türkiye Judo Federasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuru ekranı