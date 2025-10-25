Yeni Şafak
Milli triatlet Sinem Francisca Tous altın madalya kazandı

15:4925/10/2025, Cumartesi
AA
Milli triatlet Sinem Francisca Tous Türk vatandaşlığına Kasım 2022'de geçmişti.
Milli triatlet Sinem Francisca Tous Türk vatandaşlığına Kasım 2022'de geçmişti.

Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Malezya'da düzenlenen Asya Triatlon Kupası'nda madalya kürsüsünün zirvesinde yer aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre Kota Kinabalu kentindeki organizasyonda elit kadınlar kategorisinde 22 triatlet mücadele etti.


Sinem Francisca Tous, 1.03.10'luk süresiyle yarışı rakiplerinin önünde tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.


Milli triatlet, eylül ayında katıldığı Balkan Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Zekeriya Yücetürk, Sinem'in son aylardaki performansıyla olimpiyat yolculuğunda önemli mesafe katettiğini belirtti.

#Sinem Francisca Tous
#Türkiye Triatlon Federasyonu
#Kota Kinabalu
