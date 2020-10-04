Milli yıldızlar Fransa'ya damga vurdu: Zeki Çelik ve Burak Yılmaz gündem oldu

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran Lille ilk 11'de sahaya çıkan Mehmet Zeki Çelik'in 21. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken 53'üncü dakika Renato Sanches durumu 0-2 yaptı. Zeki gibi ilk 11'de sahaya çıkan Burak Yılmaz'ın 68'inci dakikada kaydettiği golle fark 3'e çıktı ve mücadele Lille'in 3-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Türkiye'den son transfer Mustafa Kapı maç kadrosunda yer almazken, Yusuf Yazıcı 74'te Xeka B. André'nin yerine oyuna dahil oldu. Lille Kulübü Burak Yılmaz'ın attığı golden sonra 'Kral' görseli paylaştı.

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille'in Strasbourg ile oynadığı maçta takımının 3. golünü attı #KRAL https://t.co/EtPGUKLNb5 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 4, 2020

İşte Zeki Çelik'in kaleye yolladığı füze ve mükemmel gol 💥pic.twitter.com/lkaBZpBsws — LOSC Lille Turkey (@LOSC_TR) October 4, 2020

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