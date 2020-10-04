LİGUE 1

Milli yıldızlar Fransa'ya damga vurdu: Zeki Çelik ve Burak Yılmaz gündem oldu

Lille'in Strasbourg ile oynadığı karşılaşmada milli futbolcularımızdan Zeki Çelik takımını 1-0 öne geçirirken Burak Yılmaz da üçüncü golü attı. Zeki Çelik'in ve Burak Yılmaz'ın attıkları gollerle dikkat çektiği karşılaşmada milli futbolcularımızın performansı sosyal medyada gündem haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

Fotoğraf: PASCAL ROSSIGNOL

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran Lille ilk 11'de sahaya çıkan Mehmet Zeki Çelik'in 21. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken 53'üncü dakika Renato Sanches durumu 0-2 yaptı. Zeki gibi ilk 11'de sahaya çıkan Burak Yılmaz'ın 68'inci dakikada kaydettiği golle fark 3'e çıktı ve mücadele Lille'in 3-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Türkiye'den son transfer Mustafa Kapı maç kadrosunda yer almazken, Yusuf Yazıcı 74'te Xeka B. André'nin yerine oyuna dahil oldu. Lille Kulübü Burak Yılmaz'ın attığı golden sonra 'Kral' görseli paylaştı.

Zeki Çelik, Fransa'da bu sezon ilk golünü atarken Burak Yılmaz da ikinci golünü atmış oldu.

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