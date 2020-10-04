Milli yıldızlar Fransa'ya damga vurdu: Zeki Çelik ve Burak Yılmaz gündem oldu

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran Lille ilk 11'de sahaya çıkan Mehmet Zeki Çelik'in 21. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken 53'üncü dakika Renato Sanches durumu 0-2 yaptı. Zeki gibi ilk 11'de sahaya çıkan Burak Yılmaz'ın 68'inci dakikada kaydettiği golle fark 3'e çıktı ve mücadele Lille'in 3-0'lık galibiyeti ile sona erdi.
Türkiye'den son transfer Mustafa Kapı maç kadrosunda yer almazken, Yusuf Yazıcı 74'te Xeka B. André'nin yerine oyuna dahil oldu. Lille Kulübü Burak Yılmaz'ın attığı golden sonra 'Kral' görseli paylaştı.
Zeki Çelik, Fransa'da bu sezon ilk golünü atarken Burak Yılmaz da ikinci golünü atmış oldu. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille'in Strasbourg ile oynadığı maçta takımının 3. golünü attı #KRAL https://t.co/EtPGUKLNb5
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille'in Strasbourg ile oynadığı maçta takımının 3. golünü attı #KRAL https://t.co/EtPGUKLNb5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 4, 2020
İşte Zeki Çelik'in kaleye yolladığı füze ve mükemmel gol 💥pic.twitter.com/lkaBZpBsws
İşte Zeki Çelik'in kaleye yolladığı füze ve mükemmel gol 💥pic.twitter.com/lkaBZpBsws— LOSC Lille Turkey (@LOSC_TR) October 4, 2020
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Kral Burak Yılmaz'ın skoru 3-0 yapan golü! 🔥🔥 pic.twitter.com/JIhmnEcJkU
Kral Burak Yılmaz'ın skoru 3-0 yapan golü! 🔥🔥 pic.twitter.com/JIhmnEcJkU— LOSC Lille Turkey (@LOSC_TR) October 4, 2020
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