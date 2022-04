'Mino Raiola öldü' iddiası

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Ibrahimovic, Pogba, Haaland, Balotelli gibi yıldızların menajerliğini yapan Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Futbol dünyasında şok etkisine neden olan bu haber kısa süre içerisinde yalanlandı.

Akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören 54 yaşındaki Raiola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dört ayda ikinci kez beni öldürenlere kızgınım. Görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler" ifadelerini kullandı.