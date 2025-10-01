Monfils kortlara veda ediyor

Fransız tenisçi Monfils, 2026 sezonundan sonra kortlara veda edecek.

Monfils, yaptığı açıklamada, "Bir ay önce 39. yaş günümü kutladıktan sonra, önümüzdeki yılın profesyonel tenis oyuncusu olarak son yılım olacağını paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.