Montella konuşuyor

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.





Teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesi Riva'da düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. İtalyan teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık"





"Keyifli ve yoğun bir hafta oldu bizim için. Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Normale döndü şu an. Antrenmanlara başlayabilir ama hiçbir şekilde acele etmiyorum ve riske girmiyorum. Ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var, onu da değerlendiriyoruz, durumunu takip ediyoruz. Arda Güler de çok iyi durumda, daha farklı bekliyordum. Kenan da öyle. Ferdi'de ufak tefek sorunlar var, takip ediyoruz. Riske girmiyoruz. Herkes çok iyi, çok motive."

"Her ülke farklı futbol kültürüne sahip"

"Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Her ülke farklı futbol kültürüne sahip. Kuzey Makedonya hazırlık maçını Avustralya'ya benzer oynadığı için seçtik. Venezuela maçını ise Güney Amerika takımı olduğu için seçtik. 10 yıldan fazla süredir Güney Amerika takımıyla oynamamıştık."

"Duygusal anlamda hazırlığımız var"





"2.5 sene önce gençtik, şimdi yaşlar ilerledi. 2.5 senede değişen bazı detaylar oldu. Biz Dünya Kupası'na ülkemizi temsil edeceğimiz bilinciyle hazırlanıyoruz. Bu herkesin çocukluk hayali. Duygusal anlamda hazırlığımız var. Ülkemize karşı sorumluluğumuz da var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Adapte olmalıyız"

"Turnuvalarda formatlar her zaman değişir. Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile daha fazla maç oynandı. Bu tür değişimlere adapte olmalıyız. Geçmiş başarılar bizi mutlu eder, gururlandırır ama futbolcularımız, futbol tarihimizi benden daha iyi biliyor. Onlara video izletmem gerekmiyor. Onlar bu hikayelerle biliyor."





"Büyük hedeflere sahibim"