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Spor

Montella'nın gözü onda: Arda Güler için Real Madrid idmanına gitti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i antrenmanda izledi, genç oyuncu ve Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile görüştü.

Yeni Şafak
20:56 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Vincenzo Montella, Carlo Ancelotti ile görüştü.

Vincenzo Montella, Carlo Ancelotti ile görüştü.

Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Braga takımıyla yarın akşam Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'i ziyaret etti.

Real Madrid'in antrenman tesislerine gelen Montella, kendisi gibi İtalyan olan teknik direktör Ancelotti'nin jestiyle saha içinde takımın antrenmanını izledi, Arda Güler'in durumunu yakından gördü. Montella, Arda ve teknik direktör Ancelotti'yle de bir süre sohbet etti.

Öte yandan Montella'nın Getafe'de forma giyen ve sakatlığı nedeniyle tedavisi uzun süren devam milli futbolcu Enes Ünal ile de görüştüğü öğrenildi.




#Real Madrid
#Arda Güler
#La Liga
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