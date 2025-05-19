Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Muaythai Dünya Şampiyonası Antalya'da başlıyor

Muaythai Dünya Şampiyonası Antalya'da başlıyor

22:1919/05/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Muaythai
Muaythai

Antalya'nın Kemer ilçesinde 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 71 ülkeden 600 sporcu katılacak.

23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.


Kemer Göynük Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 71 ülkeden 600 sporcu katılacak.


Türkiye Muaythai Federasyonu ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) tarafından düzenlenecek şampiyona, 24 Mayıs Cumartesi günü açılış seremonisi ile başlayacak. Organizasyon, 31 Mayıs Cumartesi günü final müsabakalarıyla son bulacak.


Şampiyonada engelli sporcular, paramuaythai kategorisinde dereceye girebilmek için mücadele edecek.




#23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası
#Muaythai
#Türkiye Muaythai Federasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 19 MAYIS! 2025 yılında 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi gelecek mi?