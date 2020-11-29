SÜPER LİG

Muslera'da son durum

Galatasaray'da Muslera sevinci: Geri döndü

Geçen sezon 27. haftada Rizespor'la oynanan maçta kaval kemiği kırılan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Florya'ya geri döndü. Sakatlığı atlatan tecrübeli eldivenin sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Muslera idmanda 'her şey yolunda' mesajı verdi.

Muslera idmanda 'her şey yolunda' mesajı verdi.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Saracchi ve Falcao takımdan ayrı çalıştı

Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Muslera Florya'da

Fernando Muslera ise, kaleci antrenörü eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını salı günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Abdurrahim Albayrak, Diagne'nin bonservis miktarını açıkladı
Abdurrahim Albayrak, Diagne'nin bonservis miktarını açıkladı

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan, 52. dakika ile 79. dakikada Diagne ve 87. dakikada Taylan kaydetti.Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşmada hat-trick yapan Diagne için de övgü dolu ifadelerde bulundu.Diagne 15 milyon euroRizespor maçında 3 gol atarak yıldızlaşan Diagne hakkında konuşan Albayrak, oyuncunun bonservis miktarının arttığını söyledi. Abdurrahim Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon euro oldu. Zaten oyuncuyu isteyenler de vardı. 15 milyon euroyu veren Diagne'yi alır" ifadelerini kullandı.Galatasaray Rize deplasmanında farklı kazandıGalatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak: &quot;Diagne bugün 15 milyon euro oldu. İsteyenler de vardı. 15 milyon euro veren alır.&quot; pic.twitter.com/hmywlz9NRo&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 28, 2020

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