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Mustafa Cengiz'den koronavirüsle mücadeleye bağış

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir miktarı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere şahsen bağışta bulunacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Cengiz, resmi siteden açıklama yayınladı.

Cengiz, resmi siteden açıklama yayınladı.

Fotoğraf: Serhan TÜRK / DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacağını belirtti.

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan "Gün Destek Günüdür" başlıklı mesajında, şu ifadeleri kullandı;

  • "Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız bu uluslararası salgına karşı ulusal çapta özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler. Her şeyi devletten beklemeden, bu mücadeleye sonuna kadar destek olmak zorundayız. Bizler, insanlarımıza 'evde kalın' derken; ihtiyaç sahiplerine yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenme ve sağlık gibi hayati konularda yardımcı olmak, sorumluluk sahibi ve gücü yeten her vatandaşımızın görevidir. Devletimize destek olmak için karınca kararınca bir miktarı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ilgili bakanlığın hesabına şahsen bağışlayacağım. Miktar değil, katılım önemli. Herkesi desteğe davet ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."

Altay Bayındır çağrı yaptı, futbol dünyası koronavirüse karşı seferber oldu
Altay Bayındır çağrı yaptı, futbol dünyası koronavirüse karşı seferber oldu

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla tüm yetkililer vatandaşlara 'Evde kal' uyarısını yapıyor. Bu süreçte maddi durumu zayıf olan aileler için de yardım kampanyaları başlatıldı. Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır da sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği duyuruyla bin aileye erzak yardımı yapacağını belirtti.21 yaşındaki kaleci, açıklamasında, "Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde Evde kal Türkiye! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum" ifadelerini kullanırken, İlhan Parlak ve Umut Nayir'e çağrıda bulundu.Altay'ın başlattığı kampanyaya destek yağdıBunun üzerine Beşiktaşlı Umut Nayir de Altay'ın çağrısına cevap verdi ve ihtiyaç sahibi bin aileye erzak yardımı yapacağını dile getirdi.Altay Bayındır'ın sosyal medyadan başlattığı erzak yardımı akımına Okan Kocuk, İlhan Parlak ve Furkan Soyalp gibi futbolculardan da destek geldi.Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim.Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. @furkansoyalp @mertcetin97 kardeşlerim siz de var mısınız? #EvindeKalTürkiyem🇹🇷 https://t.co/V3Yh769AFj&mdash; M.Umut Nayir (@UmtNayr) 27 Mart 2020

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