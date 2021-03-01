​Mustafa Muhammed durdurulamıyor

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, 6. resmi maçında 6. golünü Erzurumspor mücadelesinde attı. 23 yaşındaki Mısırlı santrfor, sarı-kırmızılı formayla 5 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıktı. Türkiye Kupası’nda 1 kez fileleri havalandıran Mustafa Muhammed, ligde de 5 karşılaşmanın 4’ünde 5 kez gol buldu. Sarı-kırmızılı forma ile süre aldığı dakika, gol oranına göre her 80 dakikada bir gol atan Mısırlı futbolcu, Süper Lig’de rakip kaleye attığı 8 şutta 5 gol atmayı başardı. Bunda yaptığı sert ve net vuruşlarının etkisi çok büyük. Mustafa Muhammed, Galatasaray’ın Erzurumspor’u 2-0 yendiği mücadelede hücumda 3 kez top çalma ve 4 kez de ikili mücadele kazandı.
HER SİSTEME AYAK UYDURUYOR
- Galatasaray’ın son yıllarda yaptığı en iyi transfer olma yolunda ilerleyen Mustafa Muhammed, başarılı performansı ve attığı gollerle tek bir sistem değil hemen hemen her sisteme ayak uydurabilecek bir potansiyele sahip oyuncu olarak dikkat çekti. 23 yaşındaki Mısırlı forvet, topla ceza alanı ya da çevresinde buluştuğu anda kaleyi yoklaması ve takım arkadaşlarını pozisyona sokma becerisi de üst düzey bir oyuncu olması sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yürüyüşünde önemli katkı sağlayacak.