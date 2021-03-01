​Mustafa Muhammed durdurulamıyor

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, 6. resmi maçında 6. golünü Erzurumspor mücadelesinde attı. 23 yaşındaki Mısırlı santrfor, sarı-kırmızılı formayla 5 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıktı. Türkiye Kupası’nda 1 kez fileleri havalandıran Mustafa Muhammed, ligde de 5 karşılaşmanın 4’ünde 5 kez gol buldu. Sarı-kırmızılı forma ile süre aldığı dakika, gol oranına göre her 80 dakikada bir gol atan Mısırlı futbolcu, Süper Lig’de rakip kaleye attığı 8 şutta 5 gol atmayı başardı. Bunda yaptığı sert ve net vuruşlarının etkisi çok büyük. Mustafa Muhammed, Galatasaray’ın Erzurumspor’u 2-0 yendiği mücadelede hücumda 3 kez top çalma ve 4 kez de ikili mücadele kazandı.

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